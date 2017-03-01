USD:  26.96  27.26   EUR:  28.30  28.92  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Участники блокады заявили об установлении нового поста в Донбассе

01.03.2017 21:20
В "штабе" блокаде заявляют, что мобильный пост расположен на трассе Курахово-Марьинка и является связующим звеном между двумя редутами
Участники блокады заявили об установлении нового поста в Донбассе
Фото: полиция Донецкой области

Участники блокады Донбасса заявили об установлении нового мобильного поста на трассе Курахово-Марьинка Донецкой области. Об этом говорится в сообщении "штаба" блокады в Facebook.

"Открыт мобильный пост штаба блокады в новом направлении. Пост расположен на трассе Курахово-Марьинка и является связующим звеном с редутом "Соловей" на мариупольский направлении и редутом "16 добровольческого батальона" в Кривом Торце", - сказано в сообщении.

Вчера, 28 февраля, "штаб блокады" заявил о штурме неизвестными редута участников блокады на станции Кривой Торец. В полиции сообщение подтвердили и заявили о задержании 37 подозреваемых в нападении.

Читайте также: Как "особый Донбасс" блокирует Украину

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 