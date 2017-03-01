Участники блокады заявили об установлении нового поста в Донбассе

В "штабе" блокаде заявляют, что мобильный пост расположен на трассе Курахово-Марьинка и является связующим звеном между двумя редутами

Участники блокады Донбасса заявили об установлении нового мобильного поста на трассе Курахово-Марьинка Донецкой области. Об этом говорится в сообщении "штаба" блокады в Facebook.

"Открыт мобильный пост штаба блокады в новом направлении. Пост расположен на трассе Курахово-Марьинка и является связующим звеном с редутом "Соловей" на мариупольский направлении и редутом "16 добровольческого батальона" в Кривом Торце", - сказано в сообщении.

Вчера, 28 февраля, "штаб блокады" заявил о штурме неизвестными редута участников блокады на станции Кривой Торец. В полиции сообщение подтвердили и заявили о задержании 37 подозреваемых в нападении.

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