Взрывотехники разминируют Донецкую фильтровальную станцию

Российская сторона в СЦКК предоставила письменные гарантии режима тишины в районе Донецкой фильтровальной станции

Подразделение минеров и взрывотехников ГСЧС вместе с представителями Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня вышли на осмотр и разминирование территории Донецкой фильтровальной станции. Об этом у себя в Facebook cообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"После этого на станцию ​​зайдет ремонтная бригада КП Вода Донбасса, чтобы начать восстановительные работы", - сказал Жебривский.

По его словам, российская сторона в СЦКК таки предоставила письменные гарантии режима тишины в районе ДФС.

"Хотя оккупанты сегодня утром активно обстреливали позиции наших военных вокруг Авдеевки. В частности, промзону. Стреляли из танков и минометов", - подчеркнул Жебривский.

По предварительным оценкам специалистов КП, для восстановительных работ на ДФС нужно 2-3 дня.

1 марта сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ требует разминировать территорию в районе Донецкой фильтровальной станции.

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