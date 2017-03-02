Взрывотехники разминируют Донецкую фильтровальную станцию
Подразделение минеров и взрывотехников ГСЧС вместе с представителями Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня вышли на осмотр и разминирование территории Донецкой фильтровальной станции. Об этом у себя в Facebook cообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
"После этого на станцию зайдет ремонтная бригада КП Вода Донбасса, чтобы начать восстановительные работы", - сказал Жебривский.
По его словам, российская сторона в СЦКК таки предоставила письменные гарантии режима тишины в районе ДФС.
"Хотя оккупанты сегодня утром активно обстреливали позиции наших военных вокруг Авдеевки. В частности, промзону. Стреляли из танков и минометов", - подчеркнул Жебривский.
По предварительным оценкам специалистов КП, для восстановительных работ на ДФС нужно 2-3 дня.
1 марта сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ требует разминировать территорию в районе Донецкой фильтровальной станции.
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