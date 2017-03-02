Боевики описывают имущество на Донбасс Арене - директор Шахтера

Боевики также пытались повлиять на работу футбольной академии Шахтера

В Донецке вооруженные люди продолжают блокировать Донбасс Арену, они осуществляют опись имущества на объекте. Об этом сегодня на брифинге сообщил генеральный директор ФК Шахтер Сергей Палкин, передает корреспондент LIGA.net.

"Что касается Донбасс Арены, то на сегодня все входы заблокированы вооруженными людьми. Офисные работники также не имеют возможности попасть туда. Такая возможность есть только у дежурной смены, которая может предотвратить аварийные ситуации. Если говорить о футбольной академии, находящейся в Донецке, также были попытки представителей самопровозглашенной "республики" повлиять на работу этого объекта", - сказал он, отметив, что в академии Шахтера тренируются около 200 детей.

Палкин также сообщил, что, по его данным, на сегодня аварийной ситуации на Донбасс Арене нет.

"Сейчас вооруженные люди осуществляют опись имущества", - сказал гендиректор Шахтера.

В свою очередь директор Гуманитарного штаба Рината Ахметова уклонился от ответа на вопрос журналистов, ведутся ли переговоры с руководством боевиков о возможном разблокировании Донбасс Арены.

Компания Укртелеком, входящая в группу СКМ Ахметова, прекратила с 1 марта оказывать услуги связи на неподконтрольной части Донбасса. Компания заявила о вмешательстве неустановленных лиц в работу сети и захвате офиса вооруженными лицами

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.