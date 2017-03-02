Эскалация в зоне АТО: один военный погиб, девять ранены - карта

Террористы подтянули к линии разграничения большую партию тяжелого вооружения, в частности 152-мм артиллерию, сообщили в Минобороны

В ходе боевых действий в Донбассе в среду, 1 марта 2017 года, погиб один украинский военнослужащий, еще девять были ранены; в целом, ситуация в районе проведения АТО ухудшилась. Об этом сегодня, 2 марта, на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.



"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, девять - получили ранения", - сказал он.



По словам Лысенко, террористы подтянули к линии разграничения большую партию тяжелого вооружения, в частности 152-мм артиллерию. По всей линии фронта продолжаются мощные обстрелы со стороны оккупантов, ВСУ активно ведут ответный огонь.



На луганском направлении за минувшие сутки зафиксировано 20 обстрелов со стороны боевиков, в том числе девять - из тяжелого вооружения.



В частности, незаконные вооруженные формирования вели огонь в Малиновом, Крымском, Орехово, применяя гаубицы, минометы, стрелковое оружие, вооружение БМП. По Крымскому террористы выпустили 20 122-мм артснарядов.



В Попаснянском районе практически на всей линии фронта от Катериновки до Троицкого российско-террористические войска применяли танки, гаубицы и минометы. Несмотря на большое количество обстрелов, большинство из них были непродолжительными - до 30 минут, отметил Лысенко.



На донецком направлении оккупанты 46 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 21 - с применением тяжелого вооружения.



На Светлодарской дуге противник вел пулеметный огонь, затем перешел к мощным минометным обстрелам позиций сил АТО, которые длились не менее шести часов. При этом боевики выпустили более 100 мин.





Карта: Министерство обороны Украины

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В Зайцево и Новоселовке Второй террористы осуществили 10 обстрелов, в том числе два минометных.



Как отметил спикер Минобороны, в районе Авдеевки боевые действия снова перешли почти в круглосуточный режим. Боевики ведут огонь с двух основных направлений - из Ясиноватой и Спартака, массово применяя минометы, гаубицы и танки. Количество выпущенных НВФ боеприпасов идет на сотни.



Вчера вражеские вооруженные провокации также были зафиксированы в районе Каменки, шахты Бутовка, Невельского и Песков.



На мариупольском направлении под мощный минометный обстрел со стороны российско-террористических войск попала Красногоровка. Как сообщил Лысенко, огонь велся из оккупированных Старомихайловки и Донецка. Также боевики применяли танки и гаубицы. В результате обстрела ранение получила местная жительница.



Кроме того, террористы нарушали перемирие в Марьинке, Богдановке, Чермалыке, используя бронетехнику, минометы и стрелковое оружие.



Более 70% вражеских обстрелов на мариупольском направлении приходится на участок фронта Павлополь - Широкино. Здесь оккупанты массово применяют 122-мм гаубицы и минометы. В Водяном зафиксировано 12 вооруженных инцидентов, в Гнутово и Широкино - по семь.



За минувшие сутки на мариупольском направлении боевики 52 раза обстреляли позиции ВСУ, в том числе 17 - из тяжелого вооружения, сообщил Лысенко.

Всего за минувшие сутки, 1 марта 2017 года, боевики 118 раз обстреляли позиции сил АТО в Донбассе.



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