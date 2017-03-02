Боевики обстреляли Троицкое и Золотое-4: есть погибшие и раненые

Один мирный житель и один военнослужащий были ранены в результате обстрелов боевиков в Луганской области

Мирный житель и военнослужащий были ранены в результате обстрелов боевиков в Луганской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции в Луганской области.

"Сегодня около 08:00 в результате обстрелов боевиков получил минно-взрывное ранение 24-летний житель Золотого-4 Попаснянского района", - сказано в нем.

Также отмечается, что около 13:00 в результате обстрела боевиками села Троицкое Попаснянского района получил тяжелые ранения военнослужащий ВСУ.

1 марта в результате обстрелов боевиков были повреждены здания насосной станции НОД-1 и слесарной мастерской, а также водопроводы, обслуживающих Попасную и Золотое.

В тот же день в результате артиллерийского обстрела террористов Красногоровки Донецкой области ранение получила одна женщина.

В ходе боевых действий в Донбассе в среду, 1 марта 2017 года, погиб один украинский военнослужащий, еще девять были ранены; в целом, ситуация в районе проведения АТО ухудшилась.

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