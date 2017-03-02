День в АТО: боевики применили Грады у Мариуполя, есть потери

По данным штаба, обстановка в зоне АТО неспокойная. Гибридная армия РФ 58 раз открывала огонь в сторону позиций ВСУ, за день один раненый

За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 78 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, за день в Донбассе один военнослужащий ВСУ погиб, восемь получили ранения.

На мариупольском направлении из ракетных систем залпового огня БМ-21 Град оккупанты выпустили 20 снарядов по позициям АТО в районе Водяного.

Из минометов боевики обстреляли Гнутово и Водяное, а из гранатометов и стрелкового оружия - Широкино, Старогнатовку, Лебединское, Марьинку, Талаковку. Снайпер вел огонь по Широкино, Лебединском и Марьинке. По Широкино, Новогригорьевке и Гнутово наемники применили БМП.

На луганском направлении из 152-мм артиллерии боевики стреляли по Новозванивке. Из минометов оккупанты обстреливали Новоалександровку, Новозвановку, Катериновку, Крымское и Малиновое.

На донецком направлении по Авдеевке и шахте Бутовка боевики использовали танк и 120-мм, 82-мм минометы. Опытное, Песках и Каменку обстреляли из гранатометов, БМП - по Луганскому, а стрелковое оружие - по Невельскому.

По Каменке и Новгородскому огонь вел снайпер боевиков, зенитные установки наемники использовали по Троицкому и Авдеевке.

Как сообщили сегодня в штабе, вчера в Донбассе результате боевых действий двое украинских военных погибли четверо получили ранения.

Читайте также: Война России против Украины: последние события в Донбассе

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.