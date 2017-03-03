ОБСЕ заявила об эскалации: боевики используют Грады, 220 взрывов

Горячими точками остаются Авдеевка, Светлодарск, временно оккупированные Горловка и Дебальцево, отметили в ОБСЕ

В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала большее количество случаев нарушения режима прекращения огня, включая более двух тысяч взрывов, из которых 220, по оценке миссии, при запуске ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщает LIGA.net пресс-служба миссии.

Вечером 28 февраля и в ночь на 1 марта камера СММ в Авдеевке (17 км к северу от Донецка) зафиксировала семь снарядов, пролетавших с севера на юг. После этого камера зафиксировала в общей сложности два взрыва неопределенного происхождения и 58 снарядов (29 с севера на юг и 29 с запада на восток). Вся эта огневая активность была зафиксирована на расстоянии 4-6 км к юго-востоку.

"Утром 1 марта с помощью этой же камеры были зафиксированы 36 взрывов неопределенного происхождения в 3-6 км к востоку и юго‑востоку. Во второй половине дня, ближе к вечеру, камера зафиксировала 69 взрывов неопределенного происхождения в 4-5 км к юго‑востоку, 10 взрывов, оцененных как выстрелы из систем вооружения неустановленного типа в 2-4 км к юго‑востоку, и три снаряда с севера на юг в 4-6 км к юго‑востоку", - отметили в пресс-службе.

В течение дня 1 марта оккупированной Ясиноватой (16 км к северо‑востоку от Донецка) за период более пяти часов члены патруля миссии услышали 53 взрыва неопределенного происхождения, серию непрерывных и одновременных взрывов (которые не прекращались в течение 13 минут) и огонь из крупнокалиберных пулеметов преимущественно в 1-5 км к западу.

На расстоянии 2-5 км в секторе от юго‑востока до запада от своей позиции в Авдеевке на протяжении более четырех часов наблюдатели слышали 66 взрывов неопределенного происхождения.

Вечером 28 февраля, находясь в оккупированной Горловке (39 км к северо‑востоку от Донецка), команда СММ слышала залп (как минимум 20 ракет) из РСЗО (БМ‑21 "Град", 122 мм) и 615 взрывов, оцененных как выстрелы из вооружения неустановленного типа, - все на расстоянии 8-10 км к юго‑западу.

Во второй половине дня 1 марта с этой же позиции наблюдатели зафиксировали 168 взрывов неопределенного происхождения в 8-10 км к юго‑западу и 16 взрывов неопределенного происхождения в 7-8 км к северо‑западу.

Вечером 28 февраля, находясь в Светлодарске (57 км к северо‑востоку от Донецка), команда СММ слышала 103 взрыва неопределенного происхождения на расстоянии 3-5 км в секторе от юга до юго‑запада. В 3-5 км к юго‑юго‑востоку наблюдатели также слышали две серии постоянных взрывов, которые длились 25 и 30 минут соответственно.

На следующее утро с этой же позиции они слышали 21 взрыв неопределенного происхождения в 3-5 км к юго‑юго‑востоку и еще 61 взрыв неопределенного происхождения, но уже во второй половине дня, на расстоянии 3-5 км к востоку, юго‑востоку и югу.

В течение дня 1 марта, находясь в селе Нетайлово (22 км к северо‑западу от Донецка), за 20 минут наблюдатели услышали 40 серий взрывов (по 5-8 в каждой).

По их оценке, это был запуск ракет из РСЗО (БМ‑21) в 10 км к юго‑западу.

2 марта сообщалось, что на мариупольском направлении из ракетных систем залпового огня БМ-21 Град оккупанты выпустили 20 снарядов по позициям АТО в районе Водяного.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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