ОБСЕ сообщила детали блокировки боевиками гумштаба Ахметова

Наблюдатели ОБСЕ в офисе "гуманитарного штаба" олигарха Рината Ахметова в оккупированной Горловке видели несколько вооруженных пророссийских наемников

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили подробности закрытия "гуманитарного штаба" олигарха Рината Ахметова.

По информации пресс-службы миссии, ОБСЕ уточняла сообщения о закрытии центров распределения так называемой гуманитарной помощи.

"Директор дома культуры в Горловке, где расположен центр фонда Рината Ахметова, сообщил миссии, что фонд закрыл свой офис 28 февраля. На месте наблюдатели видели вооруженных лиц", - отметили в пресс-службе.

По словам представителя фонда, центры распределения гуманитарной помощи в оккупированных районах Донецкой области закрылись.

28 марта штаб Ахметова заявил, что боевики заблокировали его работу во временно оккупированных районах Донбасса.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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