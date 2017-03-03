Обстрел Авдеевки: есть попадания в жилые дома - фото

Глава Донецкой облгосадминистрации сказал, что под обстрелы террористов попали два жилых дома

Сегодня утром в Авдеевке относительно спокойно после вчерашних обстрелов со стороны боевиков. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский у себя в Facebook.

По его словам, были выявлены еще несколько разрушений жилых массивов в частном секторе.





"На улице Нахимова прямое попадание в один дом, еще в одном доме повреждена стена. На улице Степной два снаряда легло в частных огородах", - сказал Жебривский.





Вчера глава ГУ Нацполиции Вячеслав Аброськин у себя в Facebook cообщил: "Около 16:00, в течении часа, боевики обстреляли жилой сектор города. Повреждены многоэтажные дома на улицах Гагарина, 15, 1, 8а, Коммунальная, 25, Королева, 1, Менделеева, 4, 5, Молодежная, 16. Также снаряды упали во дворе школы №7 и в районе детского сада Малятко. Пострадавших нет".

3 марта сообщалось, что в жилом районе Авдеевке после обстрела боевиков обнаружили снаряд танковой гранаты калибром 125 мм, который не сдетонировал.

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