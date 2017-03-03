Боевики сорвали работы на Донецкой фильтровальной станции

Террористы сегодня утром обстреляли беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ

Боевики террористической организации ДНР сорвали восстановительные работы на Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Сегодня для обследования этого важного объекта Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ запустила беспилотный летательный аппарат. При этом Вооруженные Силы Украины получили соответствующие уведомления и указания, которые были доведены до всех органов управления и войск, находящихся вдоль линии разграничения", - отметили штабе АТО.

Режим прекращения огня со стороны украинской стороны придерживался абсолютно, но в 08:46 беспилотный беспилотник ОБСЕ был потерян в результате обстрела со стороны пророссийских наемников.

В настоящее время работы приостановлены, проводится расследование.

"В случае установления режима тишины в районе проведения работ во второй половине дня будет предпринята еще одна попытка по восстановлению работы Донецкой фильтровальной станции", - добавили в штабе АТО.

"Следует отметить, что за последнюю неделю - это уже второе агрессивное действие со стороны террористов против наблюдателей ОБСЕ, которые осуществляли запуски беспилотных летательных аппаратов", - подчеркнули в штабе АТО.

2 марта сообщалось, что территория Донецкой фильтровальной станции, снабжающей водой Авдеевку, разминирована.

1 марта сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ требует разминировать территорию в районе ДФС для проведения ремонтных работ, однако боевики препятствуют этому.

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2 марта стало известно, что российская сторона в СЦКК таки предоставила письменные гарантии режима тишины в районе ДФС и подразделение минеров и взрывотехников ГСЧС приступило к разминированию.

По предварительным оценкам, для восстановительных работ на ДФС нужно 2-3 дня.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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