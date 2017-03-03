Жуткая авария во Львовской области: погибли двое людей
03.03.2017 15:49
Авария произошла на трассе Киев - Чоп, вблизи села Заклад Николаевского района. Столкнулись грузовик MAN и автомобиль Volkswagen Jetta
Фото: npu.gov.ua
В пятницу утром, около 12:00, во Львовской области произошло ДТП в результате которого погибли двое человек. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Как установили правоохранители, столкнулись грузовая фура MAN и легковой автомобиль Volkswagen Jetta.
Авария произошла на трассе Киев - Чоп, вблизи села Заклад Николаевского района.
В результате ДТП водитель и пассажирка Volkswagen погибли на месте происшествия.
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП и личности погибших. Решается вопрос об открытии уголовного дела, работают следователи.
Фото: npu.gov.ua
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