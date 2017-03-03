Жуткая авария во Львовской области: погибли двое людей

Авария произошла на трассе Киев - Чоп, вблизи села Заклад Николаевского района. Столкнулись грузовик MAN и автомобиль Volkswagen Jetta

В пятницу утром, около 12:00, во Львовской области произошло ДТП в результате которого погибли двое человек. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Как установили правоохранители, столкнулись грузовая фура MAN и легковой автомобиль Volkswagen Jetta.

Авария произошла на трассе Киев - Чоп, вблизи села Заклад Николаевского района.

В результате ДТП водитель и пассажирка Volkswagen погибли на месте происшествия.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП и личности погибших. Решается вопрос об открытии уголовного дела, работают следователи.







Фото: npu.gov.ua

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