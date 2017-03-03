Взрыв в Волновахе: погиб один местный житель
В пятницу, 3 марта, в Волновахе Донецкой области прогремел взрыв в результате которого погиб 60-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Взрыв прогремел по улице Центральной неподалеку СТО, местные сообщили о происшествии в полицию. Прибыв на место правоохранители обнаружили тело мужчины.
"Им оказался исполняющий обязанности руководителя Приазовской геологоразведывательной экспедиции", - сказано в сообщении.
Подчиненные рассказали, что мужчина был на работе и вышел на улицу по делам, а через несколько минут услышали взрыв и увидели дым.
На месте происшествия полиция нашла фрагменты гранаты РГД-5. Обстоятельства устанавливаются.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса с пометкой "несчастный случай". Проводится проверка.
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