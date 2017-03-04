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Боевики обстреляли КП Марьинка, один военный ранен - штаб

04.03.2017 02:54
Террористы совершили обстрел из 7,62 мм стрелкового оружия со стороны Александровки
Боевики обстреляли КП Марьинка, один военный ранен - штаб
Фото: ЕРА

Со стороны населенного пункта Александровка боевики обстреляли контрольный пост Марьинка из 7,62 мм стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

Во время обстрела ранен один военный Краматорского пограничной части. Ранения средней тяжести.

3 марта в Волновахе Донецкой области прогремел взрыв в результате которого погиб 60-летний местный житель.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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