Боевики обстреляли КП Марьинка, один военный ранен - штаб

Террористы совершили обстрел из 7,62 мм стрелкового оружия со стороны Александровки

Со стороны населенного пункта Александровка боевики обстреляли контрольный пост Марьинка из 7,62 мм стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

Во время обстрела ранен один военный Краматорского пограничной части. Ранения средней тяжести.

3 марта в Волновахе Донецкой области прогремел взрыв в результате которого погиб 60-летний местный житель.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.