Боевики обстреляли КП Марьинка, один военный ранен - штаб
04.03.2017 02:54
Террористы совершили обстрел из 7,62 мм стрелкового оружия со стороны Александровки
Фото: ЕРА
Со стороны населенного пункта Александровка боевики обстреляли контрольный пост Марьинка из 7,62 мм стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.
Во время обстрела ранен один военный Краматорского пограничной части. Ранения средней тяжести.
3 марта в Волновахе Донецкой области прогремел взрыв в результате которого погиб 60-летний местный житель.
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