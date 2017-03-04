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Предприятие в Херсонской области финансировало боевиков - СБУ

04.03.2017 15:10
Оперативники провели 17 обысков и изъяли 3 млн грн наличными,печати фиктивных фирм и сервера
Предприятие в Херсонской области финансировало боевиков - СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности разоблачила в Херсонской области коммерческую структуру, которая финансировала террористов в Донецке. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации правоохранителей, предприятие, которое производит и продает продукты, отправляло часть неучтенной выручки наличными главарям террористов ДНР.

Изъяли более трех миллионов гривень наличными, золотые слитки на более 3,5 млн грн, 15 печатей фиктивных фирм и два сервера, подключенных к IP-адресу "Donetsk, Russian Federation"

Оперативники провели 17 обысков в офисах, жилых помещениях и машинах, на складах.

Одного из руководителей предприятия и посредника задержали. Им сообщили о подозрении по ст.258-5 (финансирование терроризма).

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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