Предприятие в Херсонской области финансировало боевиков - СБУ

Оперативники провели 17 обысков и изъяли 3 млн грн наличными,печати фиктивных фирм и сервера

Служба безопасности разоблачила в Херсонской области коммерческую структуру, которая финансировала террористов в Донецке. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По информации правоохранителей, предприятие, которое производит и продает продукты, отправляло часть неучтенной выручки наличными главарям террористов ДНР.



Изъяли более трех миллионов гривень наличными, золотые слитки на более 3,5 млн грн, 15 печатей фиктивных фирм и два сервера, подключенных к IP-адресу "Donetsk, Russian Federation"



Оперативники провели 17 обысков в офисах, жилых помещениях и машинах, на складах.



Одного из руководителей предприятия и посредника задержали. Им сообщили о подозрении по ст.258-5 (финансирование терроризма).



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