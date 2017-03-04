На посту блокады в Луганской области нашли боеприпасы: фото

Как сообщили в полиции, под автомобильным мостом был найден коробок с гранатой и тротиловыми шашками. Рядом была обнаружена мина МОН и патроны

В Луганской области полицейские обнаружили на одном из постов участников блокады торговли с временно оккупированными районами Донбасса арсенал боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.



Согласно сообщению, в Золотом-1 сегодня, 4 марта, под автомобильным мостом, проходящим над железнодорожным полотном между станциями Шепилово и Светланово, между опорными колоннами был обнаружен картонный коробок. В нем были найдены граната РГН, 181 патрон 5,45 мм, три тротиловые шашки по 400 г, три тротиловые шашки по 200 г, четыре тротиловые шашки по 75 г, огнепроводный шнур.

Рядом с коробкой были выявлены мина направленного действия МОН-50, средство подрыва, 62 патрона калибра 5,45 мм, два капсюля КД-8а, два запала МД - 5М, три дымовые шашки, два накольных механизма.



Сейчас на месте расположения палаток участников блокады проводятся оперативно-следственные действия, работают эксперты-криминалисты и взрывотехники. Правоохранители проводят тщательное обследование территории, на которой находятся активисты, отметили в полиции.





По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).



В то же время в штабе блокады заявляют о провокации со стороны полицейских. Как утверждают активисты, сегодня утром, 4 марта, на так называемый редут Богдан прибыли силовики и сообщили, якобы мост, под которым расположились участники блокады, заминирован.



"Делегация" была допущена к осмотру моста. В кустах доблестными стражами правопорядка были найдены вещество, похожее на тротил, граната РГД-5 и патроны. При этом все было в разобранном состоянии, в виде "конструктора", - говорится в сообщении на странице штаба блокады в Facebook.



15 января 2017 года несколько нардепов и других участников акции на перегоне Светланово-Шипилово в Луганской области разместили заграждение и объявили о начале "бессрочной акции по блокаде торговли с ОРДЛО". 11 февраля был заблокирован перегон Ясиноватая-Константиновка, а 25 января - участок Горный-Золотое на ж/д Луганск-Лисичанск-Попасная.



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Фото: lg.npu.gov.ua

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