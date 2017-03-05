Сутки в зоне АТО: один военный погиб, 12 ранены и травмированы

Боевики гибридной армии 110 раз открывали огонь по позициям ВСУ в Донбассе на всех направлениях

Российско-террористические войска за минувшие сутки, 4 марта 2017 года, 110 раз обстреляли позиции ВСУ в Донбассе, в результате чего один украинский военный погиб, 10 - ранены, двое - травмированы. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.



На мариупольском направлении из 122-мм артиллерии и минометов различных калибров оккупанты обстреливали Богдановку, Марьинку, Новотроицкое и Водяное, из стрелкового оружия и гранатометов - Гнутово, Водяное и Широкино. По Талаковке, Новотроицкому, Марьинке, Водяному и Лебединскому вели огонь снайперы, по Водяному и Широкино - БМП.



На луганском направлении вражеским обстрелам из 152-мм артиллерии подверглись Калиново-Попасная, Новозвановка и Троицкое, а из 122-мм артиллерии и минометов разных калибров - Новоалександровка, Крымское, Орехово, Попасная, Катериновка, Троицкое и Новозвановка.



Также террористы неоднократно вели огонь из ПТРК по позициям сил АТО в районе Крымского, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок - по Станице Луганской (в районе участка разведения). По Валуйскому также огонь вел снайпер.



На донецком направлении боевики гибридной армии РФ неоднократно обстреливали Авдеевку, шахту Бутовка, Пески, Опытное, Верхнеторецкое, Зайцево, Каменку, Луганское, применяя танк и минометы различных калибров. Зайцево и Троицкое подверглись обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, снайпер вел огонь по Зайцево и Опытному.



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По состоянию на 18:00 4 марта оккупанты 52 раза обстреляли позиции сил АТО на востоке Украины, трое украинских военных были ранены.

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