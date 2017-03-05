Боевики обстреляли Широкино из ПТРК, танков и пулеметов - штаб

Зафиксировано 54 обстрела, двое украинских военных ранены

По состоянию на 18:00 зафиксировано 54 обстрела боевиками позиций ВСУ. Двое украинских военных ранены, один травмирован. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

На донецком направлении на протяжении дня танки боевиков неоднократно вели огонь по Луганскому, шахте Бутовке, Камянке и Пескам. Из минометов разных калибров, гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны Авдеевка, Майорск, Новгородское, Троицкое, Опытное, Пески и Зайцево.

Из БПМ боевики вели огонь по Луганскому.

На мариупольском направлении из минометов террористы обстреляли Талаковку, Гнутово, Водяное и Широкино. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Водяное, Гнутово, Широкино, Павлополь. Из БМП и танков - Водяное и Широкино.

Широкино боевики обстреляли также из противотанковых ракетных комплексов.

На луганском направлении из 120 мм минометов боевики обстреляли Новоалександровку и Богуславское. Из стрелкового оружия - Попасную.

Ранее сегодня сообщалось, что Авдеевка снова осталась без электроснабжения. Мобильная связь в городе работает с перебоями.

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