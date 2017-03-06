Что происходит после захвата боевиками предприятий: детали

Наблюдатели ОБСЕ пообщались с горняками шахт временно оккупированного Донбасса, на которых боевики ввели "временные администрации"

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ уточняла сообщения СМИ о введении так называемой временной администрации на некоторых предприятиях, если они не будут "зарегистрированы" во временно оккупированных районах Донбасса. Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии.

В Должанске (бывший Свердловск, - ред.) 2 марта представитель компании ДТЭК Свердловантрацит сообщил команде миссии о том, что по указанию руководства компании, ее сотрудники будут оставаться дома до получения дальнейших уведомлений.

По информации LIGA.net, многие горняки шахт Краснодонугля обеспокоены возникшей ситуацией.

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"Если мы раньше стабильно получали украинскую зарплату и платили налоги в бюджет нашей страны, то теперь вообще непонятно, как будет. Как кормить семьи, что делать дальше? Ничего непонятно, пока нам никто ничего не говорил на местах", - сказал LIGA.net один из горняков.

"Представитель металлургического завода группы Метинвест в Енакиево (41 км к северо-востоку от Донецка) 3 марта сообщил СММ, что руководство завода не получало каких‑либо извещений о введении "временной администрации", - отметили в пресс-службе.

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28 февраля террористы ЛНР назвали три предприятия угледобывающей промышленности, где боевики угрожают ввести "временную администрацию". Это Краснодонуголь, ДТЭК Ровенькиантрацит и ДТЭК Свердловантрацит.

27 февраля Кремль, используя главарей террористических организаций ДНР и ЛНР, пригрозил прекратить поставки угля и ввести "временные администрации" на зарегистрированных на свободной территории Украины предприятиях.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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