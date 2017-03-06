Одесская область: в результате обрушения здания погиб ребенок
В Одесской области в результате обрушения нежилого здания погиб ребенок. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.
Трагедия произошла в воскресенье днем, 5 марта 2017 года, в пгт Любашевка.
Согласно сообщению, в одноэтажном нежилом здании обрушились железобетонная балка перекрытия дверного проема и частично крыша, ориентировочно на площади 20 кв. м. В результате погиб 11-летний мальчик и пострадал его ровесник: у него открытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Пострадавшего госпитализировали.
Спустя час спасатели изъяли из-под завала тело погибшего подростка.
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2 марта 2017 года в Москве на месте строительства тоннеля обрушилась опалубка с жидким бетоном, в результате чего погиб рабочий.
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