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Одесская область: в результате обрушения здания погиб ребенок

06.03.2017 10:31
В нежилом здании обрушились балка перекрытия дверного проема и частично крыша, в результате чего погиб 11-летний мальчик и пострадал его ровесник
Одесская область: в результате обрушения здания погиб ребенок

В Одесской области в результате обрушения нежилого здания погиб ребенок. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.

Трагедия произошла в воскресенье днем, 5 марта 2017 года, в пгт Любашевка.

Согласно сообщению, в одноэтажном нежилом здании обрушились железобетонная балка перекрытия дверного проема и частично крыша, ориентировочно на площади 20 кв. м. В результате погиб 11-летний мальчик и пострадал его ровесник: у него открытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Пострадавшего госпитализировали.

Спустя час спасатели изъяли из-под завала тело погибшего подростка.

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2 марта 2017 года в Москве на месте строительства тоннеля обрушилась опалубка с жидким бетоном, в результате чего погиб рабочий.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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