Спасатели: Авдеевка третий день без света
В Авдеевке Донецкой области по состоянию на 07:00 отсутствует централизованное электроснабжение. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Теплоснабжение в городе, где проживает около 22 тысячи человек, осуществляется централизованно за счет теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода", - отметили в пресс-службе.
Создан также запас воды в городском резервуаре объемом 4 тысячи кубических метров.
"Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от семи генераторов ГСЧС", - добавили в пресс-службе.
В городе нет централизованного электроснабжения с 5 марта после обстрела со стороны боевиков.
6 марта глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что ремонтно-восстановительные работы начнутся сегодня при условии соблюдения режима тишины.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
09:16
-
08:45
-
08:51
-
вчера
12:54
-
вчера
18:57
Новости партнеров
- 42697
- 37191
- 32485
- 29952
- 16706