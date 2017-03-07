Спасатели: Авдеевка третий день без света

Объекты социально-бытовой сферы обеспечиваются электроэнергией от семи генераторов, сказали в ГСЧС

В Авдеевке Донецкой области по состоянию на 07:00 отсутствует централизованное электроснабжение. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Теплоснабжение в городе, где проживает около 22 тысячи человек, осуществляется централизованно за счет теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода", - отметили в пресс-службе.

Создан также запас воды в городском резервуаре объемом 4 тысячи кубических метров.

"Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от семи генераторов ГСЧС", - добавили в пресс-службе.

В городе нет централизованного электроснабжения с 5 марта после обстрела со стороны боевиков.

6 марта глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что ремонтно-восстановительные работы начнутся сегодня при условии соблюдения режима тишины.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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