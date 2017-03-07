Сутки в АТО: один военный погиб, пятеро ранены

Пророссийские наемники обстреливали позиции ВСУ из танков и минометов на линии фронта от Чермалык до Широкино

За минувшие сутки в результате боевых действий в Донбассе один украинский военный погиб, пятеро получили ранения и травмы. Об этом сообщает спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

На луганском направлении Крымское вчера стало местом многочисленных обстрелов со стороны боевиков.

Террористы вели огонь из четырех близлежащих населенных пунктов.

Сначала позиции в Крымском были трижды обстреляны из минометов в течение дня.

"И уже вечером боевики открыли огонь из артиллерии калибра 152 мм со стороны Смелого и Сентяновки (бывшее Фрунзе, - ред). Три обстрела продолжались более двух часов и закончились около полуночи. Пророссийские наемники выпустили по позициям украинских военных почти 40 артиллерийских снарядов", - сказал Мотузяник.

Боевики утром применяли минометы в Новотошковском, а вечером - в Орехово.

"В Попаснянском районе боевики начали сутки рано утром с минометного обстрела Новоалександровки. В течение дня противник эпизодически нарушал режим тишины из стрелкового оружия. С 17:00 вечера 1,5 часа террористы обстреливали Троицкое из минометов, выпустив по позициям ВСУ 30 мин", - отметил Мотузяник.

За минувшие сутки на луганском направлении зафиксировано 23 вражеских обстрелов, из них - 17 с применением тяжелого вооружения.

На донецком направлении в районе Светлодарской дуги после обеда наблюдались кратковременные провокации из легкого вооружения.

Вечером боевики активизировались и обстреляли Кодыму и Луганское из минометов.

В районе Горловского периметра боевики проводили обстрелы позиций сил АТО по всей линии разграничения.

Сразу после полуночи произошел краткосрочный минометный обстрел Зайцевого.

"В течение первой половины дня боевики эпизодически применяли легкое вооружение, а уже вечером активизировали свои минометные расчеты. Начиная с 17:00, боевики обстреливали Верхнеторецкое, Майорск, Зайцево и Новгородское", - добавил Мотузяник.

Вечером по позициям ВСУ вокруг Горловки боевики выпустили более 100 минометных мин.

В районе Авдеевки утром произошел мощный минометный обстрел со стороны оккупированной Яковлевки.

Террористы применяли минометы калибра 82 и 120 мм.

На фланговых позициях в Каменке, в районе Донецкого аэропорта и в Невельском террористы совершали провокации из легкого вооружения.

Всего за сутки на донецком направлении было зафиксировано 35 обстрелов со стороны боевиков, в том числе - 19 из тяжелого вооружения.

На мариупольском направлении в Марьинском районе за прошедшие сутки боевики нарушили режим тишины один раз, обстреляв вечером позиции сил АТО вблизи Красногоровки из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В Новотроицком, вблизи Докучаевска, террористы вчера провели три обстрела, один из которых был с применением минометов.

В Новогригорьевке боевики вечером два часа обстреливали ВСУ из крупнокалиберных пулеметов.

На линии фронта от Чермалык до Широкино ситуация сохраняется сложной. Террористы применяли бронетехнику, включая танки, и минометы.

"В Водяном активными были снайперы противника. Поздно вечером в этой горячей точке мариупольского направления террористы провели два артиллерийских обстрела", - сказал Мотузяник.

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 64 вражеских обстрела, треть из которых - из тяжелого вооружения.

7 марта сообщалось, что вчера в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны на боевом задании погиб боец подразделения Добровольческий украинский корпус Правый сектор с позывным "Старый

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