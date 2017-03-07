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В Авдеевке появился свет - Жебривский

07.03.2017 14:51
Завтра утром будут подключать к электроснабжению Донецкую фильтровальную станцию, сказал губернатор Донецкой области
В Авдеевке появился свет - Жебривский
Фото: facebook.com/ato.news

В Авдеевке Донецкой области восстановили линию электропередач. Об этом у себя в Facebook cообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Ток подали на город и на коксохим. Завтра утром будем подключать к электроснабжению Донецкую фильтровальную станцию. На сегодня вода в городских резервуарах еще есть, и город воду получает", - отметил Жебривский.

В Авдеевке Донецкой области по состоянию на 07:00 отсутствовало централизованное электроснабжение третий день.

5 марта сообщалось, что Авдеевка снова осталась без электроснабжения.

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25 февраля Авдеевка также осталась без электричества в результате обстрелов. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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