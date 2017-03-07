В Авдеевке появился свет - Жебривский
В Авдеевке Донецкой области восстановили линию электропередач. Об этом у себя в Facebook cообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
"Ток подали на город и на коксохим. Завтра утром будем подключать к электроснабжению Донецкую фильтровальную станцию. На сегодня вода в городских резервуарах еще есть, и город воду получает", - отметил Жебривский.
В Авдеевке Донецкой области по состоянию на 07:00 отсутствовало централизованное электроснабжение третий день.
5 марта сообщалось, что Авдеевка снова осталась без электроснабжения.
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25 февраля Авдеевка также осталась без электричества в результате обстрелов.
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