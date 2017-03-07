Блокада Донбасса: на депутата заявили в полицию якобы за грабеж

Инцидент произошел на Кривом Торце. На нардепа пожаловался помощник другого депутата, приехавшей к участникам блокады с призывом прекратить акцию

Правоохранители расследуют возможное ограбление народным депутатом помощника другого депутата во время очередного конфликта на железнодорожной станции Кривой Торец с участием людей, блокирующих транспортное сообщение с временно оккупированными районами Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.



Вчера, 6 марта 2017 года, около 18:30 правоохранители получили сообщение о том, что на Кривом Торце происходит конфликт между депутатом и участниками блокады. Нардеп, находившаяся на месте инцидента вместе с помощником - журналистом информационного агентства, якобы призывала прекратить блокирование железнодорожных путей.



"Во время перепалки со стороны участников блокады звучали оскорбления и угрозы в адрес народного депутата, кроме того, неизвестные лица несколько раз бросили в нее яйцами. На месте происшествия со стороны блокирующих присутствовал другой народный депутат, который вступил в конфликт с журналистом", - говорится в сообщении.



Как отметили в полиции, после инцидента представитель СМИ сообщил правоохранителям о якобы причинении ему телесных повреждений и завладении его личным имуществом депутатом, поддерживающим блокаду. По обращению журналиста открыто уголовное производство по ст. 186 УК Украины (грабеж).

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Конфликт на станции Кривой Торец прекратили сотрудники полиции. Сейчас решается вопрос об открытии дела по ст. 296 УК Украины (хулиганство).



Имена депутатов, участвовавших в инциденте, полицейские не называют.



В то же время СМИ сообщают, что вечером 6 марта на Кривом Торце произошел конфликт между участниками блокады и депутатом от Народного фронта Татьяной Чорновол.

6 марта 2017 года Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что в Бахмуте участники блокады укрепляют свои позиции деревянными заграждениями и колючей проволокой.



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