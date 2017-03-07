Жебривский: Из серой зоны под Донецком выводим 9 поселков

По словам главы Донецкой ОВГА, пункт пропуска Новотроицкое будет перенесен в направление фронта на 8 км. Это выведет из "серой зоны" 9 поселков

В Донецкой области контрольно-пропускной пункт Новотроицкое перенесут почти на 8 километров вглубь "серой зоны". Об этом у себя в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"КПВВ Новотроицкое в ближайшие три месяца планируем перенести за село Березово. Это почти на 8 км вглубь, ближе к линии разграничения. Сегодня обсудили это с представителями Государственной пограничной службы, полиции и ДСНС. Выезжали на место расположения будущего КПВВ", - сообщил Жебривский.

Глава ОВГА добавил, что после переноса КПВВ из "серой зоны" будет выведено 9 сел: Березовое, Степное, Тарамчук, Славное, Новомихайловка, Парасковеевка, Константиновка, Водяное и Сладкое.





В декабре прошлого года Вооруженные Силы Украины передвинули блокпост и взяли под контроль поселок Новолуганское Донецкой области.

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