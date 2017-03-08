Обвал на шахте в Торецке: один шахтер погиб

Трем шахтерам удалось выбраться из забоя

В результате обвала на шахте Центральная в Торецке погиб шахтер. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский.

"Сегодня около 12:30 на шахте Центральная в Торецке произошел выброс газа с углем. Авария произошла на глубине 1100 м. На момент взрыва в забое работали 4 шахтера. Трем шахтерам удалось выбраться из забоя. Одного засыпало. Час назад спасателя нашли шахтера. По предварительным данным - без признаков жизни", - пишет он.

Гибель шахтера подтвердил также глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец. "Погиб рабочий очистного забоя. Горно-спасательная служба делает все, чтобы достать тело горняка", - написал он в Facebook.

Как сообщалось ранее, сегодня, 8 марта, в Торецке Донецкой области, на 95 участке шахты Центральная ГП Торецкуголь произошел выброс угля.

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