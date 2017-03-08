Раненых под Зайцево волонтеров прооперировали - штаб
Военные медики прооперировали раненых под Зайцево волонтеров, угрозы их жизни нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
"В среду в результате обстрела российско-оккупационными войсками недалеко от Зайцево получили ранения волонтеры благотворительного фонда Батальон волонтер Юлия Толмачева и Сергей Адамяк. В течение часа раненых доставили в Бахмутскую центральную районную больницу, где их прооперировали военные врачи", - сказано в сообщении штаба.
Там уточнили, что Толмачева получила огнестрельное осколочное ранение мягких тканей головы и сотрясение головного мозга легкой степени. У Адамяка тяжелое огнестрельное ранение левой руки.
"Оперативное вмешательство прошло без осложнений", - сообщили в пресс-центре.
В 17:00 раненые эвакуированы в Днепр.
Сегодня возле Зайцево Донецкой области в результате обстрела снайперами боевиков ранения получили волонтер Юлия Толмачева и ее водитель. По неподтвержденной информации, один человек погиб.
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