Груз 200: в моргах Донбасса находится более 20 тел военных РФ

Тела уничтоженных силами АТО российских оккупантов подготовлены для отправки на территорию РФ транспортом очередного путинского конвоя

В специально оборудованных моргах при военно-медицинских учреждениях российских оккупационных войск на временно оккупированной территории Донбасса находится более 20 тел уничтоженных и умерших от ран военнослужащих ВС РФ, подготовленных для отправки на территорию РФ транспортом очередного российского "гумконвоя". Об этом сообщает Главное управление разведки в Facebook.

Среди боевиков террористических организаций ДНР и ЛНР наблюдается рост количества случаев правонарушений и самовольного оставления воинских частей. А частности, в ночь на 8 марта двое российских военных из медроты, находясь на дежурстве, самовольно покинули место "службы". Расследованием в медицинском подразделении обнаружилась большая недостача лекарственных средств группы "А" и психотропных и сильнодействующих препаратов.

"В подразделениях комендантского полка (Луганск) отмечается снижение уровня морально-психологического состояния боевиков рядового состава из-за увеличения сроков пребывания на постах и привлечению к длительным поискам боевиков, самовольно оставивших части. В полку растет количество желающих перевестись в другие части из-за физических перегрузок и невыносимых условий несения службы", - сообщили в разведке.

За минувшие сутки зафиксировано 69 обстрелов боевиками позиций сил АТО в Донбассе. Потерь среди украинских военных нет - ни безвозвратных, ни санитарных.

Ранее сообщалось, что с целью подготовки пропагандистских материалов для дискредитации сил АТО командование гибридных войск РФ поручило боевикам организовать закупку около 1000 комплектов обмундирования ВСУ.

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