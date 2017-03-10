Боевики используют школу в Голубовке как щит от ответа ВСУ - штаб

Ночью оккупанты с территории школы нанесли артиллерийский удар по позициям украинской армии в Луганской области - применили орудия 152-мм калибра

Сегодня, 10 марта, с 02:00 до 04:00 боевики гибридной российской армии вели огонь не только по передовым позициям украинских войск, но и по тыловым районам в глубине свободной территории Донбасса. Об этом на своей Facebook-странице информирует штаб антитеррористической операции.

Наиболее интенсивные обстрелы велись из района временно оккупированного города Голубовка (до декоммунизации - Кировск), причем позиции боевиков в населенном пункте расположены на территории местной школы. Огонь велся в том числе из ствольной артиллерии калибра 152 мм.

Используя для прикрытия своих позиций гражданскую застройку, боевики пытаются спровоцировать ответный огонь, а затем обвинить ВСУ в "обстрелах мирного населения".

Голубовка на карте региона:

Как отмечают в штабе АТО, этот эпизод российско-украинской войны в очередной раз показал, что оккупанты продолжают использовать местных жителей в качестве живого щита для достижения своих провокационных целей в пользу кремлевской пропаганды.



