Боевики используют школу в Голубовке как щит от ответа ВСУ - штаб
Сегодня, 10 марта, с 02:00 до 04:00 боевики гибридной российской армии вели огонь не только по передовым позициям украинских войск, но и по тыловым районам в глубине свободной территории Донбасса. Об этом на своей Facebook-странице информирует штаб антитеррористической операции.
Наиболее интенсивные обстрелы велись из района временно оккупированного города Голубовка (до декоммунизации - Кировск), причем позиции боевиков в населенном пункте расположены на территории местной школы. Огонь велся в том числе из ствольной артиллерии калибра 152 мм.
Используя для прикрытия своих позиций гражданскую застройку, боевики пытаются спровоцировать ответный огонь, а затем обвинить ВСУ в "обстрелах мирного населения".
Голубовка на карте региона:
Как отмечают в штабе АТО, этот эпизод российско-украинской войны в очередной раз показал, что оккупанты продолжают использовать местных жителей в качестве живого щита для достижения своих провокационных целей в пользу кремлевской пропаганды.
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