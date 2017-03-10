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Боевики используют школу в Голубовке как щит от ответа ВСУ - штаб

10.03.2017 08:53
Ночью оккупанты с территории школы нанесли артиллерийский удар по позициям украинской армии в Луганской области - применили орудия 152-мм калибра
Боевики используют школу в Голубовке как щит от ответа ВСУ - штаб
Скриншот из видеозаписи

Сегодня, 10 марта, с 02:00 до 04:00 боевики гибридной российской армии вели огонь не только по передовым позициям украинских войск, но и по тыловым районам в глубине свободной территории Донбасса. Об этом на своей Facebook-странице информирует штаб антитеррористической операции.

Наиболее интенсивные обстрелы велись из района временно оккупированного города Голубовка (до декоммунизации - Кировск), причем позиции боевиков в населенном пункте расположены на территории местной школы. Огонь велся в том числе из ствольной артиллерии калибра 152 мм.

Используя для прикрытия своих позиций гражданскую застройку, боевики пытаются спровоцировать ответный огонь, а затем обвинить ВСУ в "обстрелах мирного населения".

Голубовка на карте региона:

Как отмечают в штабе АТО, этот эпизод российско-украинской войны в очередной раз показал, что оккупанты продолжают использовать местных жителей в качестве живого щита для достижения своих провокационных целей в пользу кремлевской пропаганды.


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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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