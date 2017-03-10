Муженко: Во время аннексии спецназ воевал с ДРГ из РФ на материке

Силовой захват Крыма российской армией в 2014 году сопровождался также попытками диверсантов оккупационных войск дестабилизировать ситуацию на юге материковой Украины. Об этом рассказал начальник Генерального штаба Виктор Муженко, пишет издание День.

"Уже после Майдана, после расстрелов... в составе украинской делегации вместе с первым замом министра обороны участвовал в заседании в штаб-квартире НАТО. Мы прибыли в Брюссель вечером 26 февраля, а рано утром 27-го наш военный представитель в Североатлантическом альянсе постучал мне в дверь и сообщил: в Крыму - россияне", - рассказал он.

По словам начальника Генштаба (на то время зам НГШ, - ред.), для того, чтобы защитить южное направление от вторжения российских оккупантов, в Херсонской области весной 2014 года он получил задание сформировать соответствующую группировку. "Мы с группой офицеров - по 20 часов в день были на ногах, из них 5-6 часов - в вертолете", - отметил он.

"Первый боевой контакт с россиянами состоялся в то время - наши ребята одного из полков спецназначения вступили в бой с диверсионно-разведывательной группой уже на материковой части Украины", - подчеркнул Муженко.

Читайте также: Муженко: Мне за честь командовать украинской армией

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.