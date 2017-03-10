Муженко: Освободить Луганск помешали Иловайск и несогласованность

Силы АТО должны были закрепиться на севере захваченного боевиками города и оттуда вести наступление, однако эти планы были сорваны, заявил НГШ

В 2014 году украинские войска были в шаге от освобождения захваченного Луганска, однако этому помешали несогласованность действий различных подразделений и частей сил АТО в первые месяцы войны и Иловайское сражение. Такое мнение озвучил начальник Генштаба Виктор Муженко, сообщает издание День.

"По Луганску, должен сказать, такая возможность (освободить город от оккупантов, - ред.) была. Мы должны были укрепиться в Камброде, который был доминирующей точкой над городом", - заявил он.

По словам Муженко, отрицательную роль "сыграли в том числе события в Иловайске".

"Опять же, в таком деле, как война, необходимы четкая координация и профессионализм. В 2014 было много факторов, которые нам больше мешали, чем помогали", - пояснил он.

В августе 2014 года в Украину вторглись регулярные части российской армии в составе нескольких батальонно-тактических групп на нескольких участках фронта, что привело в итоге к образованию Иловайского окружения и ожесточенным боям в Донбассе с наибольшими потерями личного состава и техники сил АТО за время российско-украинской войны.

Читайте также: Муженко: Во время аннексии спецназ воевал с ДРГ из РФ на материке

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.