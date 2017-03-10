Пожар на шахте в Кривом Роге: огонь вспыхнул на глубине 1,4 км
На одной из шахт Кривого Рога в четверг, 9 марта 2017 года, произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение об инциденте спасатели получили в 17:05. "Возгорание возникло на горизонте 1390 м в камере осмотра электровозов. Всего в шахте на тот момент работали 130 горняков", - отметили в ГСЧС.
Пожар был ликвидирован силами двух отделений военизированного горноспасательного отряда. Жертв и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась.
Работа шахты была возобновлена в 20:35, добавили в ГСЧС.
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8 марта 2017 года в результате обвала на шахте Центральная в Торецке Донецкой области погиб горняк.
2 марта на шахте Степная во Львовской области произошел взрыв, в результате которого погибли восемь горняков.
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