В Луганской области на ж/д перегоне ремонтники попали под обстрел

Обостряется ситуация вдоль линии разграничения, боевики обстреливают из Градов села, которые расположены далеко от линии фронта

За прошедшие сутки на участке железнодорожного перегона Светланово-Шипилово четыре сотрудника ремонтной бригады попали под обстрел со стороны пророссийских наемников. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Никто не пострадал.

За прошедшие сутки российско-террористические войска 13 раз нарушали режим тишины на луганском направлении.

В направлении села Смоляниново Новоайдарского района, которое находится далеко от линии разграничения, боевики использовали 152 мм самоходные артиллерийские установки.

"В результате обстрела повреждены воздушная линия ВЛ-35кВ Боровская-Пионерская, ВЛ-35кВ Пионерская-Смоляниново и обесточены подстанции Пионерская", - отметили в пресс-службе.

По позициям ВСУ вблизи Попасной, сел Новозвановка и Новоалександровка и Крымское девять раз боевики применяли системы реактивного залпового огня Град, 152 мм самоходные артиллерийские установки, 120 мм минометы и крупнокалиберные пулеметы, 120 мм и 82 мм минометы , автоматические и противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Информации о потерях и разрушениях не поступало.

9 марта в зоне АТО зафиксировано 80 обстрелов. Пятеро военных получили ранения, один травмирован.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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