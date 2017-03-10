Боевики при задержании покалечили 35 своих "коллег" - ГУР

Главари боевиков приказали спрятать запрещенное оружие и устроить провокационные обстрелы позиций ВСУ для вызова огня в ответ и срыва проверки позиций

Снижение морально-психологического состояния боевиков террористических организаций ДНР и ЛНР приводит к росту числа преступлений против гражданского населения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

В связи с этим, в Брянку прибыла комиссия во главе с высокопоставленным должностным лицом Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ для расследования причин и обстоятельств увеличения количества случаев мародерства и других правонарушений, совершенных боевиками. Главари боевиков отдали приказ спрятать запрещенное вооружение и осуществить провокационные обстрелы позиций сил АТО для вызова огня в ответ и срыва проверки передовых позиций.

Кроме того, 9 марта двое пьяных боевиков в Антраците напали на так называемых сотрудников "МВД ДНР", которые проводили следственные действия на месте убийства гражданского лица. Во время схватки боевики пытались отобрать табельное оружие. Против них было применено оружие на поражение, в результате чего боевики получили огнестрельные ранения и были задержаны.

Представители ФСБ РФ искали боевика из Алчевска, подозреваемого в ограблении банка в Луганске. В ходе розыскных мероприятий задержаны три человека по подозрению в дезертирстве, один из них тяжело ранен.

В настоящее время в специально оборудованных помещениях при военно-медицинских учреждениях для боевиков находятся на лечении под стражей более 35 российских военнослужащих, совершивших правонарушения, которые были ранены или искалечены в ходе задержания и конвоирования в комендатуры.

В четверг, 9 марта, в зоне АТО зафиксировано 80 обстрелов. Пятеро военных получили ранения, один травмирован.

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