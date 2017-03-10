Боевики обстреляли Крымское из Града и ПТРК - штаб

Четверо украинских военных ранены, пятеро - травмированы

За день зафиксировано 49 обстрелов боевиками позиций ВСУ. Четверо украинских военных ранены, пятеро - травмированы. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении из 122 мм артиллерии террористы обстреливали Гнутово. Из танка и 120 мм минометов - Марьинку, из 120 мм и 82 минометов - Водяное, Красногоровку, Талаковку, Павлополь, Гнутово. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь по Широкино и Водяному.

Водяное террористы обстреляли также из БМП.

На донецком направлении гибридные войска РФ из танков и минометов обстреляли позиции сил АТО в районе Авдеевки. Из минометов разных калибров боевики обстреливали Невельское, Луганское, а из гранатометов и стрелкового оружия - Новгородское, Камянку, шахту Бутовку, Зайцево и Пески.

Из БПМ террористы вели огонь по Луганскому.

На луганском направлении боевики обстреляли Крымское из Града, 152 мм артиллерии, 120 мм и 82 мм минометов, а также противотанковых ракетных комплексов. Из 152 мм артиллерии террористы вели огонь по Смоляновому.

Снайперы обстреляли Новоалександровку. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики вели огонь по Новозвановке.

Ранее сегодня сообщалось, что украинская сторона встретилась с европейской делегацией, изучавшей ситуацию с безопасностью в Донбассе. В ходе встречи представители Украины настаивали на расширении и совершенствовании работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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