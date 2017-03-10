Украинские разведчики, пропавшие в феврале, оказались в плену

Как сообщают в Командовании сил специальных операций ВСУ, к пленным разведчикам применяются пытки

Украинские разведчики, выполнявшие задание в зоне проведения АТО и связь с которыми была потеряна в феврале 2017 года, оказались в плену террористов ЛНР. Это стало известно после того, как боевики выложило видео с допросом украинских разведчиков, сообщает пресс-служба Командования сил специальных операций ВСУ в Facebook.

"Представители спецслужб другого государства и подконтрольных ему террористических групп работают со своими пленными по привычной схеме. Физические пытки и психологическое давление, психотропные вещества, неуважение к личности - привычные элементы их деятельности, с помощью которых боевики заставляют пленных признаваться в тех поступках, к которым они не имеют никакого отношения", - сообщают в ведомстве.

В связи с этим Командование сил специальных операций ВСУ инициирует обращение к международным правозащитным организациям, Совместному центру по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, СММ ОБСЕ в Украине и другим организациям, общественным и государственным деятелям с просьбой обеспечить соблюдения надлежащего обращения с пленными и скорейшего освобождения их.

Также сообщается, что Командование сил специальных операций ВСУ настаивает на проведении независимой медицинской экспертизы с привлечением международных экспертов для оценки и контроля за физическим и психологическим состоянием украинских разведчиков, попавших в плен.

11 февраля сообщалось, что на связь не вышли военные одного из разведывательных подразделений ВСУ, которые были на задании.

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