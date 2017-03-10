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Штаб: за день в зоне АТО погиб один военный, 9 - ранены

10.03.2017 23:16
Во второй половине дня гибридные войска РФ усилили обстрелы позиций ВСУ по всем направлениям
Штаб: за день в зоне АТО погиб один военный, 9 - ранены
Фото: ЕРА

Во второй половине дня боевики существенно активизировали обстрелы позиций ВСУ по всем направлениям. По уточненным данным, один украинских военный погиб, девять - ранены, десять - травмированы. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

Самые интенсивные обстрелы велись на мариупольском направлении. Тут террористы стреляли из 122 мм артиллерии и минометов разных калибров, противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия.

Ранее сегодня стало известно, что украинские разведчики, пропавшие в феврале, оказались в плену у террористов ЛНР.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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