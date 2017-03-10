Штаб: за день в зоне АТО погиб один военный, 9 - ранены

Во второй половине дня гибридные войска РФ усилили обстрелы позиций ВСУ по всем направлениям

Во второй половине дня боевики существенно активизировали обстрелы позиций ВСУ по всем направлениям. По уточненным данным, один украинских военный погиб, девять - ранены, десять - травмированы. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

Самые интенсивные обстрелы велись на мариупольском направлении. Тут террористы стреляли из 122 мм артиллерии и минометов разных калибров, противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия.

Ранее сегодня стало известно, что украинские разведчики, пропавшие в феврале, оказались в плену у террористов ЛНР.

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