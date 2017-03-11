ООН: над Украиной нависла угроза химической катастрофы

Спецдокладчик Совета ООН напомнил, что в Донбассе расположены крупные химические заводы и боевые действия в этих районах опасны для местного населения

Специальный докладчик ООН по вопросу об опасных веществах предупредил, что на востоке Украины велик риск утечки химикатов, что чревато катастрофическими последствиями для здоровья местного населения и окружающей среды. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Баскут Тунджак, один из спецдокладчиков Совета ООН по правам человека, напомнил, что в Донбассе расположены крупные химические и промышленные заводы. Вооруженные столкновения происходят в городах, в непосредственной близости от этих промышленных предприятий.

Эксперт ООН призвал стороны конфликта учитывать гражданский характер объектов такой инфраструктуры и систем подачи воды. Он заявил, что прилегающие к этой инфраструктуре территории необходимо демилитаризовать.

Специальный докладчик рекомендовал обеспечить работников служб водоснабжения, в том числе в районах, которые неподконтрольны Украине, соответствующей экипировкой и оборудованием на случай повреждения складов с хлором. Тогда эти специалисты смогут не только выжить, но и принять меры, направленные на спасение местных жителей.

В январе 2017 года первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии Александр Хуг заявил, что есть риск возникновения гуманитарной и экологической катастрофы в Донецкой области. Он также подчеркнул, что область может остаться без воды из-за постоянных обстрелов фильтровальной станции.

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