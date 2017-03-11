USD:  26.75  27.07   EUR:  28.10  28.80  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

ООН: над Украиной нависла угроза химической катастрофы

11.03.2017 04:14
Спецдокладчик Совета ООН напомнил, что в Донбассе расположены крупные химические заводы и боевые действия в этих районах опасны для местного населения
ООН: над Украиной нависла угроза химической катастрофы
Фото: ЕРА

Специальный докладчик ООН по вопросу об опасных веществах предупредил, что на востоке Украины велик риск утечки химикатов, что чревато катастрофическими последствиями для здоровья местного населения и окружающей среды. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Баскут Тунджак, один из спецдокладчиков Совета ООН по правам человека, напомнил, что в Донбассе расположены крупные химические и промышленные заводы. Вооруженные столкновения происходят в городах, в непосредственной близости от этих промышленных предприятий.

Эксперт ООН призвал стороны конфликта учитывать гражданский характер объектов такой инфраструктуры и систем подачи воды. Он заявил, что прилегающие к этой инфраструктуре территории необходимо демилитаризовать.

Специальный докладчик рекомендовал обеспечить работников служб водоснабжения, в том числе в районах, которые неподконтрольны Украине, соответствующей экипировкой и оборудованием на случай повреждения складов с хлором. Тогда эти специалисты смогут не только выжить, но и принять меры, направленные на спасение местных жителей. 

В январе 2017 года первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии Александр Хуг заявил, что есть риск возникновения гуманитарной и экологической катастрофы в Донецкой области. Он также подчеркнул, что область может остаться без воды из-за постоянных обстрелов фильтровальной станции.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 