Штаб торговой блокады заявил о переходе на новый этап блокады

Штаб сообщает об открытии еще трех редутов и полной блокаде поставки товаров из Украины в Россию

Штаб торговли с оккупантами заявил о переходе к второму этапу блокады, который подразумевает открытие еще трех редутов вдоль украинско-российской границы и полная блокада поставки товаров из Украины в Россию по железной дороге. Соответствующее заявление опубликовано на странице Штаба в Facebook.

"С 02.04.2017 полностью перекрыть поставки угля из России в Украину железной дорогой. По другой номенклатуре продукции, проходящей через железнодорожные редуты принимать решения поэтапно (после нахождения источников импортного замещения со стран, которые не ведут агрессивную войну против Украины) - после обсуждения с народом Украины", - говорится также в сообщении.

Отмечается, что грузы, идущие транзитом из других стран, и пассажирские перевозки задерживать не будут.

Штаб также требует от руководства страны перейти к закупкам угля антрацитной группы у стран, "которые не ведут агрессивную войну против Украины", используя принятую правительством в апреле 2016 года формулу Роттердам+.

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"Штаб требует от Верховной Рады немедленно принять закон Украины о конфискации предприятий, принадлежащих стране-агрессору, а также имущества страны-агрессора, в ответ на конфискацию украинской государственной собственности в оккупированном Крыму и части Донецкой и Луганской областях", - говорится в заявлении Штаба.

Также участники блокады требуют от Нацбанка Украины отозвать лицензию Свербанка России, а от ГПУ и правительства - принятия мер, которые не позволят Сбербанку вывезти деньги за пределы украинской банковской системы.

Сообщается, что 25 марта Штаб блокады даст команду региональным штабам начать процедуру "принудительного закрытия данного учреждения" и инициирует создание полного реестра предприятий, находящихся в собственности Российской Федерации и ее граждан.

Уточняется, что требования Штаба остаются прежними - освобождение военнопленных, законодательный запрет торговли с оккупантами.

4 марта Штаб блокады торговли с оккупантами объявил о создании нового блокпоста в Сумской области с целью препятствовать торговле с Россией

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