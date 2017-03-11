В Харькове мать порезала сына ножом: пытался забрать сигареты
В Харькове 35-летняя мать ударила 14-летнего сына ножом за то, что тот пытался забрать у нее сигареты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Харьковской области.
Событие произошло 10 марта в 16:30 в Московском районе Харькова.
По информации полиции, после произошедшего инцидента женщина скрылась с места происшествия. По предварительным данным, во время совершения преступления она находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Полицию и скорую помощь вызвал крестный отец детей, который в это время находился с ними в одной квартире. Мальчик в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.
На поиски женщины был ориентирован весь личный состав Московского отдела полиции. Через час она была задержана участковыми офицерами полиции на территории района.
Полиция установила, что харьковчанка ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности, вела антиобщественный образ жизни. Детей - 14-летнего мальчика и 12-летнюю девочку - воспитывала самостоятельно.
Следственным отделом решается вопрос об открытии уголовного производства и избрании меры пресечения в отношении женщины.
10 марта в Харькове 27-летний мужчина задушил 30-летнюю жену и 4-летнюю дочь, после чего покончил с собой.
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