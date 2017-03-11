В Ровно во дворе судебного эксперта прогремел взрыв - СМИ
Сегодня в Ровно около 3 часов ночи во дворе 65-летнего жителя Ровно прогремел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Правоохранители на месте происшествия выяснили, что неизвестный через забор бросил взрывное устройство. Повреждены два металлопластиковые окна и ограда.
В этот момент в доме находились мужчина и его 62-летняя жена, которые, к счастью, не пострадали.
Согласно выводам специалистов взрывотехнической службы, во дворе, вероятно, взорвалась граната РГД-5.
С места происшествия полицейские изъяли 15 металлических обломков, металлический рычаг с маркировкой. Предметы направлены на экспертизу в Ровенский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.
По данному факту полицейские начали досудебное расследование по части 4 статьи 296 (хулиганство) УК.
Фото: rv.npu.gov.ua
Местное издание Ровно вечернее пишет, что, согласно данным Госгеокадастра, имущество на улице Конотопской битвы, 13, где произошел взрыв, принадлежит Андрею Мамченко, который является судебным экспертом в области строительства. Его жена - Лидия Мамченко - также является судебным экспертом и возглавляет региональное отделение судебных экспертов Украины.
Сегодня два взрыва произошли в столице Сирии Дамаске в районе кладбища к югу от центра города. По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, жертвами нападения стали как минимум 30 человек.
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