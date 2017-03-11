В результате обстрела боевиков в Авдеевке повреждены жилые дома
Боевики снова обстреливают жилые кварталы Авдеевки. В городе пропала электроэнергия. Об этом на своей странице в Facebook сообщил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
"Боевики ДНР обстреливают Авдеевку. Попадания в жилые дома на ул. Менделеева, 3 и 5, а также на ул. Чкалова, 28. К счастью, пострадавших нет. Город вновь без электричества", - написал он.
По данным пресс-службы ГУ Нацполиции Донецкой области, обстрел произошел сегодня около 15.00.
"В одном доме повреждена крыша, а во втором в результате прямого попадания разрушена квартира на 5 этаже", - говорится в сообщении.
Следственно-оперативная группа полиции находится на месте происшествия, оказывает помощь мирным жителям и документирует последствия обстрела боевиков.
Как сообщил ранее сегодня глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, в результате обстрелов повреждена линия электропитания. Без электричества город, коксохим и Донецкая фильтровальная станция.
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