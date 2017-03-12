В Одессе полиция задержала представителей банды наркоторговцев
12.03.2017 10:29
Правоохранители подозревают задержанных не только в наркоторговле, но и в разбойных нападениях, похищении людей, вымогательстве и контрабанде
Фото: скриншот
Правоохранители в Одессе задержали участников банды из числа подготовленных спортсменов, которая занималась не только наркобизнесом, но и разбойными нападениями, похищением людей, запугиванием, вымогательством и контрабандой. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Как сказано в сообщении, работники Управления внутренней безопасности полиции в Одессе еще в августе 2016 года получили оперативную информацию о группе наркоторговцев, которая действовала на территории города и области. После чего следователями Киевского отдела одесской полиции было начато уголовное производство по ч.2 ст. 307 (незаконное производство и сбыт наркотиков) УК Украины.
"В ходе следствия было установлено, что участниками ОПГ хорошо подготовленные спортсмены. Они, пользуясь влиянием в криминальной среде, наладили деятельность сети лиц, которым поставляли наркотические средства и психотропные вещества. После сбыта товара дилеры должны были перечислять средства на банковские карточки группы ", - сообщили в полиции.
В полиции рассказали, что в прошлом ему было сообщено подозрение в совершении разбойных нападений и умышленного убийства, но каким-то образом ему удавалось избегать наказания за свои преступления. Мужчину также подозревают в вымогательстве и похищении людей.
Один из подозреваемых, по словам полиции, имел коррупционные связи в таможенной службе, что помогло членам ОПГ наладить контрабандный поток алкоголя и других товаров из Румынии.
Пять основных фигурантов организованной преступной группы задержаны и помещены в ИВС полиции Одесской области.
В пресс-службе уточнили, что возглавлял банду 30-летний одессит, который подозревается в организации поставки каннабиса и амфетамина из города Рени Одесской области, а также в вымогательстве.
"Склонял местных жителей к сбыту наркотиков ближайший соратник организатора - 31-летний уроженец Рени. Он действовал путем запугивания и физического воздействия", - говорится в сообщении.
"Склонял местных жителей к сбыту наркотиков ближайший соратник организатора - 31-летний уроженец Рени. Он действовал путем запугивания и физического воздействия", - говорится в сообщении.
В полиции рассказали, что в прошлом ему было сообщено подозрение в совершении разбойных нападений и умышленного убийства, но каким-то образом ему удавалось избегать наказания за свои преступления. Мужчину также подозревают в вымогательстве и похищении людей.
Один из подозреваемых, по словам полиции, имел коррупционные связи в таможенной службе, что помогло членам ОПГ наладить контрабандный поток алкоголя и других товаров из Румынии.
Во время обысков у подозреваемых были обнаружено и изъято расфасованный и насыпью амфетамин, спрессованный в брикеты и насыпью каннабис, таблетки экстази, упаковочный материал и веса для наркотических средств и психотропных веществ, $5 тысяч, 40 тысяч гривень, принадлежности для изготовления амфетамина, 25 мобильных телефонов, сим-карты, банковские карты... Кроме того, у злоумышленников изъято нарезное огнестрельное, холодное и пневматическое оружие, сообщает пресс-служба.
Все найденное направлено на проведение экспертизы.
Пять основных фигурантов организованной преступной группы задержаны и помещены в ИВС полиции Одесской области.
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