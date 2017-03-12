В Одессе полиция задержала представителей банды наркоторговцев

В пресс-службе уточнили, что возглавлял банду 30-летний одессит, который подозревается в организации поставки каннабиса и амфетамина из города Рени Одесской области, а также в вымогательстве.



"Склонял местных жителей к сбыту наркотиков ближайший соратник организатора - 31-летний уроженец Рени. Он действовал путем запугивания и физического воздействия", - говорится в сообщении.



В полиции рассказали, что в прошлом ему было сообщено подозрение в совершении разбойных нападений и умышленного убийства, но каким-то образом ему удавалось избегать наказания за свои преступления. Мужчину также подозревают в вымогательстве и похищении людей.



Один из подозреваемых, по словам полиции, имел коррупционные связи в таможенной службе, что помогло членам ОПГ наладить контрабандный поток алкоголя и других товаров из Румынии.





Во время обысков у подозреваемых были обнаружено и изъято расфасованный и насыпью амфетамин, спрессованный в брикеты и насыпью каннабис, таблетки экстази, упаковочный материал и веса для наркотических средств и психотропных веществ, $5 тысяч, 40 тысяч гривень, принадлежности для изготовления амфетамина, 25 мобильных телефонов, сим-карты, банковские карты... Кроме того, у злоумышленников изъято нарезное огнестрельное, холодное и пневматическое оружие, сообщает пресс-служба.





Все найденное направлено на проведение экспертизы.



Пять основных фигурантов организованной преступной группы задержаны и помещены в ИВС полиции Одесской области.