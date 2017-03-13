В Донецкой области полиция усилила меры безопасности
Сотрудники ГУ Нацполиции в Донецкой области усилили меры безопасности в зоне АТО. Об этом у себя в Facebook cообщил глава областной полиции Вячеслав Аброськин.
"Усиленный вариант несения службы полиции Донецкой области - это проверки автотранспорта на блокпостах и подозрительных лиц на железнодорожных вокзалах и автовокзалах. Цель наших действий - это установление и задержание преступников, находящихся в розыске, лиц, имеющих отношение к террористическим группировкам, выявление и изъятие из незаконного оборота оружия", - отметил Аброськин.
По его словам, есть иногда случаи, когда в ответ на просьбу предоставить документы для проверки полицейские слышат оскорбления.
"Однако большинство людей относятся с пониманием к введенным мерам безопасности", - добавил Аброськин.
19 февраля сообщалось, что отделения полиции в Авдеевке усилят личным составом спецподразделения ГУ Нацполиции.
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