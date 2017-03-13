Шестеро бойцов ранены и травмированы в зоне АТО: карта боев
За прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, шесть бойцов получили ранения и травмы. Об этом во время брифинга в понедельник сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, 6 - получили ранения и травмы", - сказал он.
По словам Лысенко, 12 марта на луганском направлении боевики семь раз обстреляли позиции сил АТО (из которых два - из тяжелого вооружения), на донецком - 38 раз (половина обстрелов - из тяжелого вооружения), на мариупольском - 37 (семь - из тяжелого вооружения).
Боевики гибридной армии РФ за минувшие сутки, 12 марта, 82 раза обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины в Донбассе.
За минувшую неделю (6-12 марта) силы АТО уничтожили ответным огнем 16 российских военных - боевиков террористических организаций ДНР и ЛНР, еще 35 оккупантов получили ранения.
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