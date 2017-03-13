Под Мариуполем оккупанты применили тяжелую артиллерию - штаб

По данным штаба, обстановка в зоне АТО неспокойная. Гибридная армия РФ 42 раза открывала огонь в сторону позиций ВСУ, за день один раненый

За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 42 раза обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, за день в Донбассе один военнослужащий ВСУ получил ранение, никто не погиб.

На мариупольском направлении из 122-мм артиллерии оккупанты обстреляли опорные пункты ВСУ вблизи Павлополя. Неподалеку Широкино, Водяного и Чермалыка боевики вели огонь из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов, в Новотроицкому активизировался снайпер.



На донецком направлении позиции АТО вблизи Опытного, Авдеевки, Верхнеторецкого, Зайцевого, Луганского, Новгородского и Светлодарска обстреливались из пулеметов, гранатометов и минометов 82-мм калибра. По защитниках Авдеевки и шахты Бутовка боевики применили танк.

На луганском направлении оккупанты применяли по позициям ВСУ вблизи Крымского и Попасной гранатометы систем, а также 82-мм и 120-мм минометы. Вблизи Новоалександровки боевики открывали огонь из стрелкового оружия и СПГ.



Как сообщили сегодня в штабе, вчера в Донбассе результате боевых действий шестеро военных получили травмы и ранения, никто не погиб.

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