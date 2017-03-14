В РФ заочно судят воюющего за Украину россиянина-добровольца

По данным Следкома РФ, это первое дело в следственной практике СК России, заочно направленное в суд в отношении лица, обвиняемого в наемничестве

Следственный комитет РФ направил в суд уголовное дело против россиянина Артема Широбокова, воюющего в Донбассе на стороне Украины. Об этом сказано в сообщении Следственного комитета РФ.

"Завершено расследование по уголовному делу в отношении гражданина Российской Федерации Артема Широбокова, которому заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях)", - говорится в сообщении.

По данным российского следствия, Широбоков выехал в Украину в начале 2014 года, в дальнейшем добровольно вступил в состав батальона Азов и прошел специальную подготовку, научившись обращению с огнестрельным оружием, взрывчатыми веществами и получив необходимые знания о военной стратегии и тактике. В 2014 и 2015 годах россиянин совместно с другими бойцами указанного подразделения принимал участие в боевых действиях на востоке Украины.

"Выполняя приказы командиров батальона, Широбоков вел стрельбу из автоматического огнестрельного оружия по "ополченцам ДНР", - заявили в ведомстве.

По данным Следкома, Широбоков продолжает находиться на территории Украины, скрываясь от российских правоохранительных органов.

"В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Действующее законодательство также позволяет вынести судебное решение в отношении обвиняемого заочно", - говорится в сообщении.

По данным Следкома, это первое уголовное дело в следственной практике СК России, заочно направленное в суд в отношении лица, обвиняемого в наемничестве. "Следователями СК России продолжается работа по установлению иных граждан России, которые так же, как Широбоков, решили повоевать "за деньги в другом государстве, полагая, что об их "подвигах" никто не узнает", - заявили в этом ведомстве.

3 марта Следственный комитет Российской Федерации возбудил очередное "уголовное дело" против украинских военнослужащих якобы по факту обстрела оккупированных боевиками населенных пунктов, в частности Донецка.

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