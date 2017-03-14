В ГУР сообщили, где боевики больше всего пьют и дебоширят
Командование российских оккупационных войск продолжает проверять состояние воинской дисциплины и службы в соединениях и частях боевиков. Наибольшее количество нарушений воинской дисциплины, связанных с употреблением алкоголя и наркотических веществ, выявлено среди боевиков во временно оккупированных Горловке, Новоазовске, Брянке и Кадиевке. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Facebook.
Проверка установила, что главари подразделений скрывают факты правонарушений. Так, во избежание негативной статистики, командиры "решают вопросы" с так называемыми местными правоохранительными органами в случае задержания боевиков за правонарушения, совершенные в отношении гражданского населения и в нетрезвом состоянии.
В разведке отметили, что проверкой разоблачены многочисленные сокрытия главарями уровня "батальон-рота" случаев самовольного оставления боевиками места службы, в том числе с оружием.
"Как правило, дезертиры заранее обустраивают тайники похищенного оружия, боеприпасов и имущества с целью последующей продажи", - говорится в сообщении ГУР.
За минувшие сутки ситуация в зоне АТО ухудшилась, увеличилось количество обстрелов боевиками позиций ВСУ. Всего зафиксировано 97 обстрелов. Один украинский военный погиб, четверо - ранены, четверо - травмированы.
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