Боевики обстреляли поселок в Донбассе: ранена женщина
В Донецкой области в поселке Луганское ранение получила 63-летняя местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.
Женщина находилась на собственном огороде, когда боевики открыли огонь из стрелкового оружия по прифронтовому населенному пункту.
Пострадавшая получила огнестрельные ранения.
Пенсионерка находится в реанимации, где ей оказывается медицинская помощь.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Предварительная правовая квалификация - ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.
14 марта сообщалось, что в течение последней недели наблюдается значительная активизация диверсионно-разведывательных групп и снайперов пророссийских наемников в зоне АТО.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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