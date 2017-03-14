Авдеевка вновь обесточена - спасатели

В Авдеевке вновь прекращено электроснабжение из-за боевых действий в промзоне. Спасатели пытаются привлечь генераторные установки ГУ ГСЧС в области

Из-за обстрелов повреждена высоковольтная линия электропередач Макеевская1 - АКХЗ № 2, в результате чего Авдеевка Донецкой области вновь осталась без света. Об этом говорится в сообщении Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

"14 марта, предварительно в результате боевых действий, произошло повреждение высоковольтной линии электропередач 110 кВ "Макеевская 1 - АКХЗ № 2", в результате чего прекращено электроснабжение города Авдеевка", - говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что также обесточены до 11 населенных пунктов Ясиноватского района, где проживает около 3 тыс человек.

Водоснабжение Авдеевки осуществляется самотеком, теплоснабжения города осуществляется в штатном режиме за счет Авдеевского коксохима, добавили в ГСЧС.

"Планируется привлечь генераторные установки ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области для обеспечения электроэнергией объектов социально-бытовой сферы, не имеющих собственных систем резервного электропитания", - отметили спасатели.

Вчера в Авдеевке ремонтники восстановили электроснабжение города, которое пропало из-за повреждения линий электропередач 11 марта. Ранее Авдеевка оставалась без энергоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения 30 января, 18 февраля, 24 февраля и 5 марта.

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