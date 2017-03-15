Полиция рассказала о задержании автоколонны участников блокады

Автоколонну задержали около Краматорска, полицейскому пришлось сделать предупредительные выстрелы в воздух

Чтобы остановить автоколонну, которая отказалась проходить проверку на въезде в Славянск, сотруднику полиции пришлось сделать предупредительные выстрелы в воздух. Об этом сообщила пресс-секретарь Донецкой полиции Наталья Шиман.



Он уточнила, что колонну задержали около 22:00 между Константиновкой и Краматорском. Ее участники прорвали славянский блокпост и нанесли травмы сотрудникам полиции.



"Около 22:00 колонну автомобилей заметили около Краматорска. На требование остановить движение граждане не реагировали и в очередной раз пытались спровоцировать конфликт. С целью прекращения противоправных действий сотрудник полиции сделал несколько предупреждающих выстрелов в воздух", - сообщили в полиции.



Шиман отметила, что среди граждан был народный депутат Владимир Парасюк.



Во вторник вечером, 14 марта, около 19:00 на въезде в Славянск более 35 человек находившиеся в 13 автомобилях отказались проходить проверку и спровоцировали конфликт.



Полиция Донецкой области обратилась в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку действиям народного депутата, под руководством которого якобы было совершено нападение на полицейских в Славянске.

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