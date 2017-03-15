Полиция рассказала о задержании автоколонны участников блокады
Чтобы остановить автоколонну, которая отказалась проходить проверку на въезде в Славянск, сотруднику полиции пришлось сделать предупредительные выстрелы в воздух. Об этом сообщила пресс-секретарь Донецкой полиции Наталья Шиман.
Он уточнила, что колонну задержали около 22:00 между Константиновкой и Краматорском. Ее участники прорвали славянский блокпост и нанесли травмы сотрудникам полиции.
"Около 22:00 колонну автомобилей заметили около Краматорска. На требование остановить движение граждане не реагировали и в очередной раз пытались спровоцировать конфликт. С целью прекращения противоправных действий сотрудник полиции сделал несколько предупреждающих выстрелов в воздух", - сообщили в полиции.
Шиман отметила, что среди граждан был народный депутат Владимир Парасюк.
Во вторник вечером, 14 марта, около 19:00 на въезде в Славянск более 35 человек находившиеся в 13 автомобилях отказались проходить проверку и спровоцировали конфликт.
Полиция Донецкой области обратилась в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку действиям народного депутата, под руководством которого якобы было совершено нападение на полицейских в Славянске.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
13.03.17
13:18
-
вчера
21:33
-
вчера
20:32
-
вчера
19:58
-
вчера
19:21
Новости партнеров
- 53642
- 28069
- 23933
- 21004
- 14841